22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal inovasyon platformu imece’nin 3'üncü Destek Programı, Zorlu Holding’in ana partnerliği ve İTÜ Çekirdek’in stratejik partnerliğinde düzenlendi.
Sosyal girişimlerin ortaya çıkarılmasını, potansiyellerini geliştirerek etkilerini artırmalarını hedefleyen programda, ön kabul alan takımlardan 7 tanesi, imece ve İTÜ Çekirdek ortaklığındaki kuluçka programına katılabilmek için yarıştı.
Programa, 37’si engellilere, 25’i mültecilere, 98’i dezavantajlılık yaşayan diğer gruplara odaklanan 160 projenin başvurduğu açıklandı.
19 ŞEHİRDEN BAŞVURU GELDİ
Aralarında Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Samsun, Şanlıurfa ve Şırnak’ın bulunduğu Türkiye’nin 19 şehrinden gelen başvuruların, erişilebilirlik, kodlama, oyun becerileri, çocuk, yaşlılık, toplumsal cinsiyet, kariyer imkanları, teknoloji, tarım, çevre, gıda üretimi ve paylaşım ekonomisi gibi alanlarda sosyal girişimcilik odaklı yenilikçi çözüm önerileri içerdiği belirtildi.
“Eşitsizliklerin Azaltılması’ alanındaki sorunlara odaklanan takımlardan 3’ü kuluçka dönemine girmeye hak kazandı.
Bu kapsamda, “Root (Birlikte)’, ‘BlindLook’ ve ‘ecording’ takımları sosyal girişimlerini geliştirme fırsatı yakalamanın yanı sıra, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal işbirlikleri ve Zorlu Holding’in 60 bin TL’lik hibe desteği dahil bir çok farklı destekten yararlanacak.
ROOT (Birlikte),Türkiye'de 11-17 yaş arasındaki mülteci ve yerli çocukların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayan oyun geliştiriyor.
BlindLook, yemek yemenin önemli bir sosyalleşme aracı olduğu Türkiye’de restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılıyor. Girişim, engelli bireylerin yemek deneyimlerindeki bağımlılığı ortadan kaldırmayı, çevrelerindeki restoranlardan haberdar olmalarını, sosyal hayata katılımı artırmayı amaçlıyor.
Ecording ise, kırsal bölgelerde kadınların hazırladıkları tohum toplarını drone ile fırlatıp, ulaşılması zor alanları ağaçlandıran girişim iklim değişikliği ve kadın istihdamı konularına aynı anda çözüm geliştiriyor.
'FARKINDALIK DEĞİL ETKİ YARATMAYA ODAKLANMALIYIZ'
Etkinlik kapsamında düzenlenen jüri panelinde konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, "Artık toplumsal konularda farkındalık değil etki yaratmaya odaklanmalıyız. Bugün şirketlerin çok güçlü kasları var, belirli konulara odaklanmış durumdalar. Bu güçlü kasları başkalarıyla işbirliği yaparak toplumsal meselelerin çözümünde kullanmalıyız. Şirketler artık sadece para kazanmak için değil bir parçası oldukları toplumun iyiliği için çalışmalılar" dedi.
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise, "Özellikle piyasası olmayan konulara odaklanan insanların imece gibi platformlarda bir araya gelip işbirliği yapmaları gerekiyor. Eğer böyle ekosistemler yaratıp bir araya gelirsek, bir değer yaratabilir ve sürdürülebilir çözümler üretebiliriz" ifadesini kullandı.
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