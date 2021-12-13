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Global Girişimcilik Haftası 35 bin kişiyi ağırladı

178 ülkede 8-14 Kasım tarihlerinde kutlanan Global Girişimcilik Haftası'na (GGH) Türkiye'de de ilgi gördü. Yapılan açıklamaya göre, GGH 2021'de 400'den fazla paydaşın katılımıyla, 350'ye yakın etkinliğe 35 binin üzerinde kişi katılım gösterirken, etkinliklerin Kasım ayı boyunca devam ettiği bildirildi

13.12.2021 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Global Girişimcilik Haftası 35 bin kişiyi ağırladı
HABERTURK.COM

Türkiye'de 2008 yılından bu yana her yıl kasım ayında 178 ülkeyle eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH), bu yıl 8-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti.

Sivil toplum kuruluşlarından (STK) ve üniversitelerden oluşan 30 icra kurulu üyesi kurumun desteğiyle, bu sene Global Entrepreneurship Network'ün (GEN) Türkiye ayağı olarak faaliyetlerini gösteren GEN Türkiye ile Habitat Derneği'nin genel koordinasyonunda düzenlenen GGH 2021 kapsamında Türkiye genelinde 336 etkinlik düzenlenirken, etkinlikleri 35 binin üzerinde kişi takip etti.

Yapılan açıklamada, geçen yıl 350 olan paydaş sayısının ise bu yıl 400'e ulaştığı, hafta boyunca süren etkinliklere gösterilen yoğun ilgi sonucunda etkinliklerin Kasım ayı boyunca da devam ettiği kaydedildi.

GGH 2021'e ilişkin değerlendirmede bulunan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye'de Global Girişimcilik Haftası'nın yoğun ilgi nedeniyle Global Girişimcilik Ayı'na dönüştüğünü vurguladı.

GEN Türkiye olarak, Türkiye'nin önceliklerine yönelik programlar geliştirdiklerini belirten Aydın, "Bir döngüden oluşan ve bir bütün halinde hareket etmesi gereken ekosistem içinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Farklı sektörlerden uzmanları bir araya getirdiğimiz platformla girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her türlü desteğin adresi olacağız" dedi.

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