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Kurumsal şirketlerin girişimci kurumlara dönüşmeleri amacıyla 2018 yılında 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Girişimci Kurumlar Platformu'nun (GKP) başkanlık görevini Tuğrul Ağırbaş üstlendi.

Başkanlığını Tuğrul Ağırbaş’ın yaptığı Platform Danışma Kurulu’nda FarPlus Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu İhsan Elgin, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve Softtech Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko yer alıyor.

"ETKİ ALANI ARTTI..."

GKP’nin NFT odağında gerçekleşen etkinliğinde üye kurumların yönetici ve inovasyon liderleri ile buluşan Tuğrul Ağırbaş, platformun yeni dönemine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Girişimci Kurumlar Platformu, 2018 yılında kurumsal şirketlerin girişimci kurumlara dönüşümünü desteklemek ana hedefiyle kurulan ve şimdi etki alanını artırmasıyla yeni dönemde girişimcilik dünyası ve kurumları bir araya getiren bir yapıya büründü. Girişimci perspektifiyle, Anadolu Efes'te bu yöndeki dönüşüme liderlik eden biri olarak, kurumların ve girişimlerin rekabet etmek yerine kol kola girerek birlikte başarmaları için Danışma Kurulu Üyesi olarak yer aldığım Girişimci Kurumlar Platformu'nda Başkanlık görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Platform Kurucusu İhsan Elgin ve çok değerli danışma kurulu üyelerimizle kol kola yürüyeceğimiz yeni süreçte güzel işler yapacağımızı umuyorum.”