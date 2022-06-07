Girişim yatırımlarında ilk çeyrek rekoru!

KPMG Türkiye ve 212 iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Girişim Ekosistemi Yatırımları' 2022 yılı 1'inci çeyrek dönemi raporu yayımlandı. Rapora göre küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 7 artışla 160 milyar dolara ulaşırken Türkiye'nin girişim ekosistemi 2022'nin ilk çeyreğinde rekor yatırım hacmine ulaştı.

Türk startup ekosistemi bu dönemde 1.3 milyar dolarlık yatırım hacmiyle gelmiş geçmiş en başarılı çeyreğini geçirdi. Girişim ekosistemine ilişkin satın alımların işlem hacimleri de dahil edildiğinde ise toplam hacim 2022 yılının ilk çeyreğinde 1.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Küresel girişim sermayesi (VC) yatırımlarının, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 7 artışla 160 milyar dolara ulaştığını, fakat 2021'in 4'üncü çeyreğine göre yüzde 13 azaldığını aktaran KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, "Dünya çapında toplam 7 bin 600 girişim finanse edilirken bu girişimlerin 129'u 'unicorn'a (milyar dolarlık girişim) dönüştü. Küresel VC yatırımları için durum bu şekilde olsa da Türkiye'nin girişim ekosistemi 2022'nin ilk çeyreğinde rekor bir işlem hacmine ulaşarak üstün bir performans gösterdi. Türk startup ekosistemi, 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılan 42 yatırım işleminde, 1.3 milyar dolarlık yatırım hacmiyle en başarılı çeyreğini geçirdi. Satın alma işlemleri de dahil edildiğinde 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 54 işlem ve 1.4 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşti" dedi.

'GETİR SEKTÖRÜNDEKİ İLK DECACORN OLDU'

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Direktörü Özge İlhan ise yatırımlarla ilgili olarak, Getir'in Avrupa'da market ürünlerinin teslimatını yapan ilk decacorn olduğuna işaret etti.

İlhan, "Getir, 2022 yılının mart ayında E Serisi turunda 768 milyon dolarlık yatırım toplayarak değerlemesini 11.8 milyar dolara ulaştırdı ve böylelikle Avrupa'da market ürünlerinin teslimatını yapan ilk 'decacorn' (10 milyar dolarlık girişim) girişime dönüştü. Getir'in önceki yatırımcıları Sequoia Capital ve Tiger Global Management bu yatırım turuna da katılırken şirket ayrıca Alpha Wave Global ve Abu Dhabi Growth Fund gibi yeni yatırımcıların ilgisini de çekti" dedi.

TÜRK OYUN ŞİRKETİNE REKOR TOHUM YATIRIMI

Rapora göre, yerli oyun girişimlerinden Dream Games, C Serisi turunda aldığı 255 milyon dolarlık yatırımla değerlemesini 2.7 milyar dolara yükselterek 2022 yılının ilk çeyreğinde en fazla yatırım alan ikinci girişim oldu.

Spyke Games'in ise, Ocak 2022'de almış olduğu 55 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük tohum yatırımı alan girişim olduğu belirtildi.

Spyke Games'in bu yatırım turunun, Türkiye'ye ek olarak globalde de oyun sektöründe bir kadın CEO'nun yönettiği girişime yapılan gelmiş geçmiş en büyük tohum turu yatırım olarak rekor kırdığı da verilen bilgiler arasında.



2022 yılının şubat ayına D Serisi turunda 121 milyon dolar yatırım toplayan Insider'ın da, 1.2 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin 6'ıncı unicorn girişimi olduğu rapora yansıdı.

İLK 10 YATIRIMIN ÜÇÜ OYUN SEKTÖRÜNDE

Raporda öne çıkan diğer konulara bakılacak olursa, 2022'nin ilk çeyreğinde en fazla yatırım çeken ana sektörler sırasıyla teslimat ve lojistik, oyun, SaaS ve pazaryeri olurken, yatırım sayısı açısından sıralama fintech, oyun, teslimat ve lojistik ve SaaS şeklinde gerçekleşti.

Yatırım çekmeye devam eden Türk fintech sektörünün de yukarı yönlü büyük bir potansiyele sahip olduğu raporda vurgulanırken, fintech sektörünün 9 işlem ile en çok işlem sayısına sahip iken bunu oyun sektörü (8), teslimat ve lojistik sektörü (6) ve hizmet odaklı yazılım (SaaS) sektörünün (5) takip ettiği kaydedildi.

Ayrıca, 2022'nin ilk çeyreğinde gerçekleşen ilk on yatırım işleminden üçünün oyun sektöründe gerçekleştiği de bildirildi.