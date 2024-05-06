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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Girişim ve yatırım dünyası buluştu - Girişimcilik Haberleri

        Girişim ve yatırım dünyası Founder One Investor Day'de buluştu

        Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi işbirliğiyle kurulan ve bugüne kadar 30'dan fazla girişime yatırım yapan girişim sermayesi yatırım fonu Founder One, Investor Day etkinliğini 26 Nisan'da gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:59
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        Girişim ve yatırım dünyası buluştu
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        Dünyayı daha yaşanabilir kılmak için çözümler üreten erken aşama teknoloji odaklı etki girişimcilerini destekleyen girişim sermayesi yatırım fonu Founder One tarafından düzenlenen Investor Day etkinliği, 26 Nisan Cuma günü gerçekleşti.

        Etkinlik, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Founder One Genel Müdürü Ali Şahin'in açılış konuşmaları ile başladı.

        Faruk Eczacıbaşı'nın moderatörlüğünde Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali ile değerli içgörülerin paylaşıldığı bir fireside chat oturumu gerçekleşti.

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        Founder One portföyündeki girişimlerin sunumlarını yaptığı etkinlikte ayrıca “Etki Yatırımları ve Türkiye Girişimcilik Ekosistemine Katkısı” konulu bir panel de gerçekleşti.

        Founder One Genel Müdürü Ali Şahin'in moderatör olduğu panelin konuşmacıları arasında Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik ve Etki Lideri Seçil Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Birim Müdürü Ahmet Cüneyt Selçuk ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen yer aldı.

        'GİRİŞİMLER DİJİTAL DÜNYANIN YENİ NESİL İŞLETMELERİ'

        Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayan İş Bankası'nı da aslında bir sosyal etki girişimi olarak gördüklerini belirterek, "Kuruluş amacımızda insanlarımızın daha mutlu olduğu, eğitim başta olmak üzere her alanda fırsat eşitliğinin sunulduğu, milli geliri artan ama kazandığını da daha adaletli paylaşan, sürdürülebilir bir geleceği inşa eden, daha temiz bir hava, çevre ve denizlere sahip olan, geleceğe umutla bakan bir Türkiye'ye katkıda bulunmak var” dedi.

        Bu nedenle Maxis aracılığıyla Founder One'ın yatırımcıları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Aran, üretken yapay zekanın geldiği seviye itibarıyla dijital çağın başladığını, dijital dünyanın yeni nesil işletmelerinin girişimler olduğunu ve bu nedenle girişimciliği desteklemeye büyük önem verdiklerini aktardı.

        Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra konuşmasında, "Founder One ile yola çıkarken paylaşarak büyümenin örneği olarak sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli finansmanı için bir adım attık. Türkiye ve Avrupa'da bir ilke imza atarak Founder One'ın başarısıyla iki STK'nın da finansal sürdürülebilirliğinin güçlenmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

        Founder One girişimlerinden Goddess , Kidolog, Varsapp, Tarlam, TeacherX, Binclusive, Bizim Doktor, The Good Wild, Wastespresso ve Toyi, yaptıkları sunumlarla toplum ve çevre üzerinde yarattıkları olumlu değişimlerden bahsetti. Etkinlik boyunca değinilen etki odaklı konular, sunulan çözüm önerileri, geleceğe dair umut ışığı oldu.

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