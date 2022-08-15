Ön muhasebe programı olmasının yanı sıra işletmelerin ofis işlerini optimize ederek verimlilik ve sürdürülebilirliklerini artırmayı hedefleyen yerli girişim KolayBi, Techone Venture ve bazı girişim sermaye fonlarının da katıldığı yatırım turunda 1 milyon 150 bin dolarlık yatırım aldı.
Girişimin, 2023 yılında hizmet vermeyi planladığı 100 bin aktif müşterisi için yeni ürünler geliştirmeyi ve büyüme stratejisini güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.
Alınan yatırım hakkında konuşan KolayBi CEO’su Gökhan Boyana, "Tüm dünyada KOBİ’ler finansal takip eksikliği ve doğru nakit yönetimi yapamamasından dolayı kuruluşundan sonraki 5 yıl içinde batıyor. KolayBi ise KOBİ’lere finansal verilerini tek bir platformdan takip edebilme imkanı sağlıyor. Tüm dünyada ticaretin yüzde 98’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu hesap ettiğimizde karşımıza devasa bir hizmet alanı çıkıyor. Kullanıcılarımız bugüne kadar platform üzerinden 40 binden fazla şirkete, 70 milyar TL tutarında fatura kesmiş durumda" dedi.
Boyana, başlıca hedeflerini ürünü kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirerek işletmeye özel çözümler yaratmak olarak açıklayarak, "Bu amaçla, Türkiye’de tüm bankalarla entegre olmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra çok yakında servis bankacılığı sistemine kullanıcı dostu bir arayüz ile dahil oluyoruz. Bunun sonucunda çok yakında tüm KolayBi’ kullanıcılarının kendilerine özel bir hesap numarası ve ATM kartı olacak" dedi.
KolayBi’ CEO’su Boyana, yılın üçüncü çeyreğinde başta Avrupa ve Orta Doğu pazarları olmak üzere yurt dışında faaliyet göstermeye ve büyümeye odaklandıklarını da aktardı.
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