Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Manisa FK maçında fenalaştı!
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Giresunspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maçın uzatma dakikaları oynandığı esnada fenalaştı. Tecrübeli teknik adam, saha içerisinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansa alındı.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarının oynandığı anlarda Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından saha içerisine giren ambulansta deneyimli teknik adama müdahale edildi.
Bir süre ambulans içinde tedavisi süren Mustafa Kaplan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.