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Giresunspor'dan kritik galibiyet: Umudunu son haftaya taşıdı!

Küme düşmesi kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında kümede kalma savaşı veren Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu

Giriş: 03.06.2023 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor'dan kritik galibiyet: Umudunu son haftaya taşıdı!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Şehir Stadyumu'ndaki maçı Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bajic attı.

Bu sonucun ardından Giresunspor, 37 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.

Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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