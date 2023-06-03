Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu sonucun ardından Giresunspor, 37 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.