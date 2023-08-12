Giresunspor - Bodrum FK: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi. Ege ekibini galibiyet golünü 90+4'te Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Kapluhan, Suat Güz
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Şahin Dik (Dk. 90+8 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 81 Savicevic), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Faruk Can Genç, Çekdar Orhan (Dk. 46 Enishan Ceylan-Dk. 90+6 Ahmet Lütfü Kara), Mert Han Kurt
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 90 Imeri), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 57 Muhammed Gönülaçar), Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Brazao, Burak Çoban (Dk. 81 Adem Metin Türk), Celal Dumanlı (Dk. 57 Aldair)
Gol: Dk. 90+4 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 69 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 67 Enishan Ceylan, Dk. 90+3 Talha Ülvan, Dk. 90+8 Furkan Kütük (Bitexen Giresunspor), Dk. 90 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)