Giresunspor - Bodrum FK: 0-1 (MAÇ SONUCU)

REKLAM advertisement1

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Kapluhan, Suat Güz

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Şahin Dik (Dk. 90+8 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 81 Savicevic), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Faruk Can Genç, Çekdar Orhan (Dk. 46 Enishan Ceylan-Dk. 90+6 Ahmet Lütfü Kara), Mert Han Kurt

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 90 Imeri), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 57 Muhammed Gönülaçar), Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Brazao, Burak Çoban (Dk. 81 Adem Metin Türk), Celal Dumanlı (Dk. 57 Aldair)

REKLAM

Gol: Dk. 90+4 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 69 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Enishan Ceylan, Dk. 90+3 Talha Ülvan, Dk. 90+8 Furkan Kütük (Bitexen Giresunspor), Dk. 90 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)