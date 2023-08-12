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        Haberler Futbol 1. Lig Bodrumspor Giresunspor - Bodrum FK: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Giresunspor - Bodrum FK: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi. Ege ekibini galibiyet golünü 90+4'te Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 21:54
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        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

        Stat: Çotanak Spor Kompleksi

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Kapluhan, Suat Güz

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Şahin Dik (Dk. 90+8 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 81 Savicevic), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Faruk Can Genç, Çekdar Orhan (Dk. 46 Enishan Ceylan-Dk. 90+6 Ahmet Lütfü Kara), Mert Han Kurt

        Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 90 Imeri), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 57 Muhammed Gönülaçar), Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Brazao, Burak Çoban (Dk. 81 Adem Metin Türk), Celal Dumanlı (Dk. 57 Aldair)

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        Gol: Dk. 90+4 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 69 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 67 Enishan Ceylan, Dk. 90+3 Talha Ülvan, Dk. 90+8 Furkan Kütük (Bitexen Giresunspor), Dk. 90 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

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