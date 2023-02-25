Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Cardoso ile öne geçen Kayserispor 40. dakikada Campanharo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 58. dakikasında Bajic ile farkı bire indiren Giresunspor kalan dakikalarda gol bulamadı.

Karşılaşma 2-1 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Giresunspor bu sonuçla 17. sırada 21 puanda kalırken, Kayserispor 35 puana yükselerek yedinci sırada kendine yer buldu.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 24 Ferhat Kaplan), Hayrullah Bilazer, Arias (Dk. 66 Kuwas), Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 46 Görkem Sağlam), Serginho, Savicevic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar), Borja Sainz (Dk. 79 Doğan Can Davas), Bajic

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah (Dk. 69 Kolovetsios), Arif Kocaman, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Ali Karimi, Cardoso (Dk. 77 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 84 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 69 Uzodimma), Thiam

Goller: Dk. 6 Mane, Dk. 40 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Karimi, Dk. 33 Thiam, Dk. 58 Hosseini ve Bilal Bayazıt, Dk. 65 Attamah, Dk. 84 Uzodimma, Dk. 90+7 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor), Dk. 33 Hayrullah Bilazer, Dk. 54 Arias, Dk. 55 Serginho (Bitexen Giresunspor)