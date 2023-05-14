Giresun Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Giresun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Giresun başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Giresun Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Giresun seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Giresun Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.52 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:26 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.4 oldu. Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 173.649 oyla yüzde 61.15 - Kemal Kılıçdaroğlu: 93.212 oyla yüzde 32.83 - Sinan Oğan: 15.487 oyla yüzde 5.45 - Muharrem İnce: 1.610 oyla yüzde 0.57 oy aldı.



Giresun 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 173.649 oyla yüzde 61.15Kemal Kılıçdaroğlu: 93.212 oyla yüzde 32.83Sinan Oğan: 15.487 oyla yüzde 5.45Muharrem İnce: 1.610 oyla yüzde 0.57

Giresun Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.46 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:26 itibarıyla yüzde 87.1 oranında açıldı. 2023 Giresun milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 157.721 oyla yüzde 62.2 - Millet İttifakı: 85.515 oyla yüzde 33.72 - Ata İttifakı: 3.155 oyla yüzde 1.25 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.142 oyla yüzde 0.45 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 285 oyla yüzde 0.11 aldı. Saat 21:26 itibarıyla 2023 Giresun milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 157.721 oyla yüzde 62.2Millet İttifakı: 85.515 oyla yüzde 33.72Ata İttifakı: 3.155 oyla yüzde 1.25Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.142 oyla yüzde 0.45Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 285 oyla yüzde 0.11AK Parti: 109.349 oyla yüzde 43.12CHP: 52.007 oyla yüzde 20.51MHP: 40.952 oyla yüzde 16.15İYİ Parti: 33.508 oyla yüzde 13.21YENİDEN REFAH: 5.976 oyla yüzde 2.36ZP: 2.397 oyla yüzde 0.95MEMLEKET: 1.745 oyla yüzde 0.69BBP: 1.444 oyla yüzde 0.57AP: 758 oyla yüzde 0.30TİP: 577 oyla yüzde 0.23YEŞİL SOL: 565 oyla yüzde 0.22HAKPAR: 288 oyla yüzde 0.11MP: 182 oyla yüzde 0.07HKP: 180 oyla yüzde 0.07GBP: 163 oyla yüzde 0.06TKP: 158 oyla yüzde 0.06SOL PARTI: 89 oyla yüzde 0.04MİLLİYOL: 82 oyla yüzde 0.03TKH: 38 oyla yüzde 0.01YP: 28 oyla yüzde 0.01ANAP: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00