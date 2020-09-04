Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, TOKİ, söz konusu ilçelerde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazları kamulaştıracak.

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