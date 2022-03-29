Giresun'da heyelan, 4 eve büyük hasar verdi

AA

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Çayırköy'de yaklaşık 4 yıl önce heyelan meydana gelen bölgede tekrar toprak kayması yaşandı.

AA'nın haberine göre; boş olan evlerden daha önceki heyelanda hasar alan bir ev yıkıldı, 3 evde ise ağır hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.