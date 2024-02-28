Bursa'da 3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
Bursa'da 3'üncü kattaki evlerinde oynarken dengesini kaybeden 11 yaşındaki kız çocuğu, tutunmaya çalıştığı camın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi
Bursa'da 3'üncü kattaki evlerinde oynarken dengesini kaybedip tutunmaya çalıştığı camın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Şefika Ç. (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi.
10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şefika Ç, koltuğun üzerinde oynarken, dengesini kaybederek cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılmasıyla birlikte talihsiz çocuk yaklaşık 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü.
Olayı gören aile fertleri hemen soka çıktıklarında Şefika'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olduğu belirlenen küçük kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan Şefika Ç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şefika Ç'nin ailesi hastanede sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.