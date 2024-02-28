İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü karşılaşmasının ardından konuştu.

"Buraya biz tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maçın başında hemen Cengiz'in bulduğu pozisyonu gole çevirebilseydik, o moralle oyunu elimize geçirebilirdik. Olmadı. Rakip daha iyi mücadele etti. Sonuçta bugün hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerini inceleyeceğiz. Hepimize ders oldu ve bundan ders çıkartmalıyız. Ankaragücü'nü de kazandığı için tebrik ederim"

GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

"Dünkü maçla ilgili neler olduğunu tüm Türkiye biliyor. Ben ne söyleyebilirim! Kamuoyunun takdirine bırakıyorum Dünkü maçla ilgili değil sadece sezon başından beri gelen bir şey! Biz bir penaltı kazanıyoruz, herkes ayağa kalkıyor! Ama onun haricinde bir tane verilmeyen penaltımız var, onu kimse konuşmuyor! Çok fazla konuşmak istemiyorum orayla ilgili. Bugün istediğimiz tepkiyi veremedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz"