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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi - Teknoloji Haberleri

        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi

        OpenAI, The New York Times'ın "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti​. OpenAI, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için birine para ödediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 01:02 Güncelleme: 28.02.2024 - 01:02
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        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
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        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, The New York Times'ın telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürdü.

        New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan dosyaya göre, OpenAI federal yargıçtan The New York Times'ın şirkete karşı açtığı "telif hakkı" davasında gazetenin şikayetindeki 4 iddiayı reddetmesini istedi.

        Fotoğraf: AP

        "HACKLEMESİ İÇİN PARA ÖDEDİ"

        The New York Times'ın şikayetinde yer alan iddiaların gazetecilik standartlarını karşılamadığını belirten OpenAI, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için birine para ödediğini iddia etti.

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        ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

        Fotoğraf: AP

        "MİLYONLARCA MAKALEYİ, SOHBET ROBOTLARINI EĞİTMEK İÇİN İZİNSİZ KULLANDI"

        Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.

        Fotoğraf: AP

        Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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