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        Haberler Dünya Biden ile Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson arasında Ukrayna anlaşmazlığı

        Biden ile Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson arasında Ukrayna anlaşmazlığı

        ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek paketinin Temsilciler Meclisi'nden bir an önce geçmesi çağrısında bulunurken, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson ise güney sınırındaki güvenlik sorunları beklerken Ukrayna paketinin hemen geçmeyebileceği mesajını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 00:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:09
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        ABD'de 'Ukrayna' krizi
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        ABD Başkanı Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı ve ülke gündemindeki iki ana başlık konusunda taraflara uzlaşı mesajı verdi.

        Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'a ve Meclisteki diğer Cumhuriyetçilere "Acilen Ukrayna'ya destek paketini geçirin" çağrısında bulunurken, Johnson ise ABD-Meksika sınırındaki güvenlik sorunlarına dikkati çekti.

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        Ukrayna'ya desteğin bir an önce geçmesi, aksi halde bu ülkeye gönderecek yardım kalmayacağını dile getiren Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde bu paketi bekletmelerinin yanlış olduğunu savundu.

        Görüşmede, güney sınırındaki durumun daha acil olduğunu savunan Johnson ise Ukrayna paketinin hemen geçmeyebileceği ve sınır güvenliği konularının daha acil olduğu mesajını verdi.

        Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Johnson, Biden ile görüşmelerinde güney sınırındaki acil durumu öne çıkardıklarını ve konuyla ilgili önceliklerini Biden'a ilettiklerini vurguladı.

        Ukrayna ve İsrail'e desteği de içeren 95 milyar dolarlık tasarı Senato'da kabul edilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti, Meclis Başkanı Johnson söz konusu tasarıyı güney sınırına ilişkin güvenlik adımları atılmadan geçirmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

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