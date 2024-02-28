Türkiye'de faaliyet gösteren 'Çin' ajanları Suudi Arabistan'da görüşmüş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde 7 kişi gözaltına alınması ve şüphelilerden 6’sının tutuklanmasının ardından Habertürk, sevk yazısına erişti.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yapan savcının şüphelilerin tutuklanmasını Sulh Ceza Hakimliği’nden talep ettiği sevk yazısına göre; Türk İstihbaratı "Shadeke Maımaıtıaızazı" isimli şüphelinin Çin’in karşı istihbarat ve güvenlik teşkilatı olan Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) görevlisi ve Çin Komünist Partisi Kargılık Başkan Yardımcısı olan "Li" kod adlı ajanla görüşmeler yaptığını tespit etti.

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Maımaıtıaızazı, 2000’li yılların başından itibaren Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı (MPS) eski görevlisi "Mutawula" kod adlı ajan ve MPS görevlisi "Alimcan" kod adlı ajan ile telefonla ve yüz yüze görüştü.

AJANLAR SUUDİ ARABİSTAN VE DOĞU TÜRKİSTAN’DA GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tespitine göre söz konusu yüz yüze görüşmeler için Shadeke Maımaıtıaızazı yurt dışını tercih etti. Rapora göre Maımaıtıaızazı, Şubat 2023’te Hong Kong’a seyahat etti. Oradan Doğu Türkistan'ın Kaşgar ilindeki Kargılık bölgesinde Li ve Alimcan kod adlı 2 ajanla görüştü. Ardından Alimcan ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir kez daha görüştü.

Görüşmeleri kamufle etmek için Çin'de ve Suudi Arabistan'da istihbarat görevlileri tarafından Maımaıtıaızazı’ya iki farklı pasaport verildi. Şüphelinin Çin'e gidiş gelişleri özellikle 2017 yılından sonra Uygur vatandaşları açısından mümkün olmadığı halde kolayca yaptığı kaydedildi. Bu şekilde çok sayıda yurt dışına giriş çıkış kaydının olduğu belirtildi.

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TÜRKİYE’DEKİ DOĞU TÜRKİSTANLILARIN BİLGİLERİNİ ÇİN’E VERDİ

Daha sonra Ağustos 2023’te Shadeke Maımaıtıaızazı Türkiye'ye döndü. Çin istihbarat unsurlarıyla yaptığı görüşmelerde Türkiye’deki Doğu Türkistan derneklerinin toplantıları, Türkiye’de ikamet eden Doğu Türkistanlı kişilerin ileri gelenlerinin adreslerini tespit edip topladığı belge ve görüntüleri Çin istihbarat unsurlarıyla paylaştı.

FIRINCIDAN TALİMAT ALDI

Ardından Çin İstihbaratı’ndan aldığı talimatla Shadeke Maımaıtıaızazı, Türkiye’deki Uygur Türkleri kanaat önderlerinden Abdulkadir Yapçan’ın yakınında oturmak için harekete geçti. Ocak 2023’te Başakşehir’de ev aradı. Zeytinburnu’nda Uygur ekmeği üreten bir fırında çalışan Abdullah isimli bir kişi üzerinden Suriye’deki Uygurlara ilişkin bilgi toplaması için görevlendirdi. Ajanlık faaliyetleri için Çin’den 2023’te Pekin’de 7 bin, Suudi Arabistan’da da 15 bin dolar para aldı.

İKİ AJAN PAKİSTAN’DA BİRLİKTEYDİ

Şüphelilerden Hebibulla Ürümci hakkında ise sevk yazısında “Shadeke Maımaıtıaızazı’ya verilmek üzere Alimcan kod isimli istihbarat görevlisinden gelen paraya aracılık ettiği" kaydedildi. Ürümci’nin Pakistan'da da Shadeke Maımaıtıaızazı ile birlikte hareket ettiği ve çok sayıda yurt dışı giriş çıkış kaydının bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden Haşim Sabitoğlu hakkında ise “Umre” gerekçesiyle son dönemlerde Çin istihbaratı tarafından görüşmelerin yapıldığı Suudi Arabistan'a gittiği, Shadeke'nin Çin’den aldığı paraları Haşim üzerinden "ticaret" adı altında aldığı belirtildi.

Şüphelilerden Abdullah Nasır hakkındaki sevk yazısında Çin konsolosluk görevlisi olarak kendini tanıtan "Xuegang Zhong" isimli Çin istihbarat görevlisiyle sık sık görüştüğü, ayrıca bu istihbarat görevlisiyle Bursa’da aynı otelde konaklama kaydının bulunduğu kaydedildi. Alimcan kod adlı ajanı tanıyan Abdullah Nasır’ın çok sayıda pasaport kaydı olduğu ortaya çıktı.