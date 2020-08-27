Sigorta şirketleri Giresun ve Rize’de yaşanan sel felaketlerinin yaralarını sarmak ve sigortalılarının ekonomik kayıplarını karşılamak için tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB),Giresun ve Rize’de yaşanan sel felaketleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyorum. Arama çalışmaları devam eden vatandaşlarımıza da bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum.Ülkemize ve bölge halkına geçmiş olsun” dedi. Sigorta sektörünün afetlerin ardından yaraları sarmak için hemen çalışmalara başladığına değinen Benli, şunları ifade etti: “Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen olağanüstü durumlarda, yaraların en kısa sürede sarılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına hızla adımlarımızı atıyoruz. Giresun ve Rize’de yaşanan sel felaketlerinin ardından da sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için çalışmalarımıza başladık. Veriler, maalesef, gösteriyor ki, her iki ilimizde de sigortalılık oranları oldukça düşük seviyede. Giresun’da 101.750 adet konut varken doğal afetlere de koruma sağlayan yangın poliçesine sahip konut ve işyeri sayısı 19.138. Rize’de ise 74.910 adet konut bulunuyorken yangın poliçesine sahip konut ve işyeri sayısı 10.418. Buna karşılık sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu toplam teminat tutarı yaklaşık 5 Milyar TL. Kasko sigortasına ilişkin veriler incelendiğinde ise Giresun’daki araçların yüzde 25’i ve Rize’deki araçların yüzde 23’ünün kasko sigortası bulunduğu görülüyor.”
EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ
Sigorta sektörünün, zor dönemlerde toplumsal dayanışmanın sağlanmasındaki rolünü vurgulayan Benli, “ Sigorta şirketlerinin hasar eksperlerinin, ihbarda bulunan sigortalıların zararlarını tespit etmesinin ardından, hasar ödemelerinin en kısa sürede sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Bu konuda SEDDK'nın sevk ve işbirliği ile tüm paydaşlarla süreci sigortalılar lehine en hızlı şekilde yönetme çabası içerisindeyiz. Sektör olarak sigortalıların yanında olmak en büyük sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, sigorta poliçesi alırken, teminatların iyi incelenmesi gerektiğini doğal afetlere ilişkin teminatların yer alıp almadığının kontrol edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Benli, selin yaşandığı illerde tarım ürünleri, hayvanları, evi, iş yeri veya aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerinin başlatılması gerektiğini de hatırlattı.
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