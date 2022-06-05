AA

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Eynesil ilçesindeki çay bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Giresun'da yetişen çayın kalitesiyle ön plana çıktığını söyledi.

Çayın kalitesini toprağın mineral yapısından ve iklimden aldığını vurgulayan Çakırmelikoğlu, Tirebolu, Espiye, Eynesil ve Güce ilçelerinde 12 üretim tesisi bulunduğunu aktardı.

Çakırmelikoğlu, Eynesil'de faaliyet gösteren bir üretim tesisinin ortaklarının ise üreticiler olduğuna dikkati çekerek, bu uygulamayı devam ettiren ilgilileri kutladı.

Üretim tesisi sahibi Hüseyin Kara ise bu yıl 15 bin ton yaş çay almayı hedeflediklerini anlattı, diğer çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Çakırmelikoğlu ve beraberindekiler bir süre bahçede çay kesti.

Hasada, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile davetliler katıldı.