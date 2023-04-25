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Ünlü solist Nicolas Reyes'ın öncülüğündeki 'Gipsy Kings', 17 Haziran'da İstanbul'da, 18 Haziran'da ise Ankara'da sahne alacak. 60 MİLYONDAN FAZLA ALBÜM SATTILAR Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak bilinen pop ve flamenko karışımı 'Gipsy Kings' grubu, şimdiye kadar 60 milyondan fazla albüm sattı. Müziğiyle dünya çapında tanınan grup, 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona' ve 'Un Amor' gibi parçalarıyla biliniyor.

GRUP 1978'DE KURULDU 'Baliardo' ve 'Reyes' ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan 'Gipsy Kings', üyelerinden büyük çoğunluğunun ayrılması nedeniyle bugün resmi olarak, grupta kalan iki kurucu üye Nicolas Reyes ve Tonino Baliardo ile birlikte tanıtılıyor. Fotoğraflar: İHA, AP GİPSY KİNGS VE DOLAPDERE BİG GANG, YEDİKULE'DE BULUŞUYOR Rumba-flamenko tarzı müzikleriyl...

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