Gipsy Kings ve Dolapdere Big Gang, Yedikule'de buluşuyor

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Yerli ve yabancı şarkıları; kanun, darbuka, klarnet ve keman gibi enstrümanlarla alaturka tarzda yorumlayan Dolapdere Big Gang, 1970'li yılların sonunda Fransa'da kurulan Gipsy Kings ile İstanbul'da aynı sahneyi paylaşacak.

İlk defa bir araya gelecek olan iki müzisyen grup, yarın saat 21.00'da Yedikule Hisarı'nda izleyiciyle buluşacak.