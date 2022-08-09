Yabancı sanatçıların Aspendos geçidi

Antalya'nın Serik ilçesi Belkis köyündeki 3200 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, yabancı sanatçıların konserlerine tanıklık edecek.

Program şöyle;

14 Ağustos… Gipsy Kings

20 Ağustos… Chris De Burgh

26 Ağustos… Buika

31 Ağustos… Kovacs

28 Eylül… Limak Filarmoni Orkestrası ile Alessandro Safina

29 Eylül… Placido Domingo

30 Eylül… Christina Ramos ile Nils Wanderer

5 Ekim… Matt Bianco

7 Ekim… Jacky Terrasson

9 Ekim… Spryro Gyra

Fotoğraf: AA