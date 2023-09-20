Gipsy Kings'in kurucularından Andre Reyes: Türk dinleyicisine çok yakınız

Sanatçı Reyes, Türkiye'ye daha önce de çoğu kez geldiklerini aktararak, şimdiye kadar Türkiye'de verdikleri konserlerin tüm biletlerinin satıldığını vurguladı. Türkiye'yi adeta evleri gibi gördüklerini kaydeden başarılı sanatçı, "Türk dinleyicisini çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyor. Türk dinleyicisine çok yakınız. Dans etmeyi, gülümsemeyi seviyorlar ve neşeli bir havaları var" değerlendirmesinde bulundu.