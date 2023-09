Gipsy Kings'in kurucularından Andre Reyes: Türk dinleyicisine çok yakınız

Popülerleştikten sonra İngilizce şarkı uyarlamaya da başlayan grup I've Got No Strings, Hotel California ve My Way gibi şarkıları Katalan rumba şeklinde yeniden yorumlayarak beğeni kazandı. Topluluk, 5 kez Grammy Müzik Ödüllerine aday gösterilirken Love and Liberte (1993) ve Savor Flamenco (2013) albümleriyle çok sayıda önemli ödüle değer görüldü. Gipsy Kings featuring Nicola Reyes grubu, Haziran'da İstanbul ve Ankara'da konser vermişti.