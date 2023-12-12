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        Haberler Spor Futbol İtalya Giorgio Chiellini futbola veda etti - Futbol Haberleri

        Giorgio Chiellini futbola veda etti

        Dünya futbolunun en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen İtalyan yıldız Giorgio Chiellini 39 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 19:02 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:02
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          İtalyan ve dünya futbolunun en önemli savunma oyuncuları arasında gösterilen Giorgio Chiellini, 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.

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          Son olarak ABD MLS takımı Los Angeles FC forması giyen Giorgio Chiellini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyurdu.

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          İtalyan yıldız yaptığı açıklamada, ''Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin ve hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi.'' ifadelerini kullandı.

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          Kariyeri boyunca Livorno, Fiorentina, Juventus ve Los Angeles FC formaları giyen Chiellini, profesyonel kariyerinde 710 maça çıkarken 44 gol atıp 29 asist yaptı.

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          Tecrübeli oyuncu, İtalya Milli Takım formasıyla 2021 yılında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşarken, Juventus'la ise toplam 20 kupa kaldırdı.

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