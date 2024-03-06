Gigi Hadid podyumda yürüdü, ünlü isimler onu seyretti
Gigi Hadid, Paris Moda Haftası'nda podyumda çıktı. Hadid'i; Penelope Cruz, Zoey Deutch, Margaret Qualley gibi ünlü isimler ön sıradan takip etti
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Filistin asıllı 28 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid, dün Paris Moda Haftası'nın son gününde podyuma çıktı.
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Tamamen siyah bir kıyafetle boy gösteren Gigi Hadid, podyumda; balıkçı yaka kazak, yarı transparan uzun etek, ince kemer ve altın aksesuarlardan oluşan kombini tanıttı.
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Gigi Hadid olduğu defileyi ön sırada ünlü isimler de seyretti. Hollywood'un gözde oyuncuları defile öncesi poz verdi.
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Penelope Cruz, siyah deri kombiniyle defile seyircileri arasında yer aldı.
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Oyuncu Zoey Deutch ise yeni kestirdiği sarı saç modeliyle ilk kez Paris'teki defilede kameralar karşısına çıktı.
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'Maid' dizisinin yıldızı Margaret Qualley de defileyi takip edenler aradındaydı.
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'Atlanta' dizisiyle tanınan oyuncu Zazie Beetz örgü straplez elbisesiyle defile öncesi basının karşısına çıktı. Defileye ayrıca Riley Keough, Vanessa Paradis, Camille Rowe, Gracie Abrams gibi ünlü isimler de katıldı.