Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği motosiklet kazası sonrası 41 yaşında hayata veda etti. Deprem'in hayatını kaybetmesi, meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Efe Deprem, son olarak aralık ayında gösterime giren 'Mutluyuz'da rol almıştı
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Aralarında 'Veda', 'Seksenler', 'Evim Sensin', 'Aşk Oyunu', 'Mutluyuz'un olduğu sinema filmi ve TV dizilerinde rol alan Efe Deprem'den acı haber geldi. Deprem, dün akşam geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
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Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında kendisine ait 41 ASH 753 plakalı motosikletiyle Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Efe Deprem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Efe Deprem'in vefat haberi, bağlı olduğu ajans tarafından yapılan; "Sevgili oyuncumuz Efe Deprem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Efe Deprem'e Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" mesajıyla duyuruldu.
Efe Deprem'in eşi Burcu Altın da aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yayımladı.
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'Mutluyuz'
"DAHA 3 - 5 AY EVVEL ŞAHANE BİR SET GEÇİRMİŞTİK"
Efe Deprem, en son İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Mutluyuz' filminde rol almıştı. Rol arkadaşı Büyükak üzüntüsünü; "O kadar üzgünüm ki... Çok genç... Çor erken... Canım kardeşim; Allah, rahmet eylesin. Çok seviyorum seni" sözleriyle dile getirdi. Hâlâ inanamıyor insan... Daha 3 - 5 ay evvel birlikte şahane bir set geçirmiştik. Hayat, gerçekten çok boş... Canım kardeşim benim mekânın cennet olsun."
'Evim Sensin'de birlikte rol aldığı Özcan Deniz ise; "Ah be canım Efeciğim, ciğerimizi yandı. Mekânın cennet olsun iyi yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.
Efe Deprem'in yakın arkadaşı Ceyhun Fersoy; "Canım dostum, arkadaşım ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlamsız geliyor, konduramıyorum. İçim acıyor, çok özleyeceğim seni çok... Efe Deprem iyi biriydi..." dedi.
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Ceyhun Fersoy, Efe Deprem'in cenazesinin bugün ikindi vaktinde Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi.
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Oyuncu Burcu Altın ile 2019'da evlenen Efe Deprem'in Zeynep adında bir kızı bulunuyor.
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