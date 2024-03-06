Defne Samyeli'nin asansör pozu aşkına
Asansör pozu akımı; ister ünlü olsun, ister olmasın birçok kişiyi etkisi altına almış durumda. Her fırsatta çeşitli yerlerdeki özçekimlerini yayımlayan Defne Samyeli de asansör pozu akımının çekim gücüne kapıldı
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Sosyal medyada adeta bir akım haline gelen asansör içinde fotoğraf çekilme furyasına Defne Samyeli de dâhil oldu.
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Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra iddialı tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Gri renkli ışıltılı mini bir elbise üzerine beyaz kürk giymeyi tercih eden 51 yaşındaki Defne Samyeli, birçok insan gibi asansör içinde objektif karşısında poz verdi.
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Yaşına adeta meydan okuyan iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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"KENDİME BAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"
Öte yandan Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında; "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.
Fotoğraflar: Instagram
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Defne Samyeli'nin hayranları tarafından büyük ilgi gören bazı fotoğrafları şöyle;
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