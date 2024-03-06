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        Haberler Magazin Defne Samyeli'nin asansör pozu aşkı - Magazin haberleri

        Defne Samyeli'nin asansör pozu aşkına

        Asansör pozu akımı; ister ünlü olsun, ister olmasın birçok kişiyi etkisi altına almış durumda. Her fırsatta çeşitli yerlerdeki özçekimlerini yayımlayan Defne Samyeli de asansör pozu akımının çekim gücüne kapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:16
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          Sosyal medyada adeta bir akım haline gelen asansör içinde fotoğraf çekilme furyasına Defne Samyeli de dâhil oldu.

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          Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra iddialı tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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          Gri renkli ışıltılı mini bir elbise üzerine beyaz kürk giymeyi tercih eden 51 yaşındaki Defne Samyeli, birçok insan gibi asansör içinde objektif karşısında poz verdi.

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          Yaşına adeta meydan okuyan iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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          "KENDİME BAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"

          Öte yandan Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında; "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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          Defne Samyeli'nin hayranları tarafından büyük ilgi gören bazı fotoğrafları şöyle;

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        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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