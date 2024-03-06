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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yakacak toplayan Ayşe teyze geri giden kamyonun altında kaldı - Haberler

        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, yakacak malzeme toplarken geri manevra yapan kamyonun altında kalan 66 yaşındaki Ayşe Kum, hayatını kaybetti. Polis, kamyon şoförü A.K.S.'yi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:52
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        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
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        Trabzon'da kaza, dün akşam saatlerinde Çarşıbaşı ilçesinin Kovanlı Mahallesi Kumbarlı mevkiinde meydana geldi.

        YOL KENARINDA YAKACAK TOPLUYORDU

        DHA'da yer alan habere göre A.K.S.’nin geri manevra yaptığı toprak yüklü kamyon, yol kenarında yakacak malzeme toplayan Ayşe Kum’a çarptı.

        ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA DURDU

        Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Gelen sağlık ekibi, Ayşe Kum’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Kum’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Polis, kamyon şoförü A.K.S.’yi gözaltına aldı.

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