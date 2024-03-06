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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!

        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!

        Antalya'da, özel bir yurtta kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen 21 yaşındaki eğitmen G.R.U. hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur öğrencilerin ifadeleri, hazırlanan iddianamede yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:07
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        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, özel bir yurtta görevli eğitmen G.R.U.'nun (21), geçen yıl 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

        BAKANLIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile G.R.U., 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı.

        10 MAĞDUR ÇOCUK OLDUĞU ANLAŞILDI

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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        ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ İDDİANAMEDE

        İddianamede öğrencilerin ifadeleri de yer aldı. Öğrenciler, G.R.U.'nun özel bölgelerine dokunduğunu, müstehcen tekliflerde bulunduğunu, cinsel çağrışım uyandırabilecek oyun oynattığını, kendisine karşı konulduğunda fiziksel şiddet uyguladığını, müstehcen içerikli videolar izletip, o konularda konuştuğunu, bazı çocukları 'karı-koca' şeklinde eşleştirdiğini, 'gel seni karım yapayım' dediğini beyan etti.

        "KİMSE DUYMASIN DİYE ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ AÇTI"

        Bir başka öğrenci ise ifadesinde, G.R.U.'nun kendisini yatakhaneye götürdüğünü, kimse duymasın diye elektrik süpürgesini açıp istismarda bulunduğunu söyledi. Aynı öğrenci, G.R.U.'nun diğer öğrencilere yönelik de müstehcen söylemlerde bulunduğunu duyduğunu kaydetti.

        "ZAMAN ZAMAN ÇOCUKLARLA ŞAKALAŞMAKTAYIM"

        G.R.U. ise ifadesinde, "Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım. Şakalaşma esnasında 'karım' şeklinde söylemde bulunmuştum. Bunu cinsel bir amaçla yapmadım, özel bölgelerine dokunmadım" dedi.

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        CEP TELEFONU İNCELENDİ

        G.R.U.'nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya siteleri ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu, çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.

        HIRSIZLIK, DARP, ATATÜRK'E HAKARET İDDİALARI

        Ek olarak alınan bazı ifadelerde de G.R.U.'nun çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, birbirlerinin çantalarından eşya aldırıp, kendisine getirttiği, kantinden çocukların parasıyla kendisine bir şeyler aldırttığı, telefondan oynadığı oyuna çocukların parasıyla eşya almak için para yüklettiği, oyunda yenildiği zaman da sinirlenip, çocuklara vurduğu, Atatürk'e hakaret ettiği iddiaları da yer aldı.

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        Diğer yandan G.R.U.'nun öğrencilere uyguladığı şiddet, bir öğrencinin cep telefonu kaydı ile ortaya çıktı. Görüntülerde G.R.U.'nun öğrencilere bağırdığı ve vurduğu anlar yer aldı.

        "BİR SÜRÜ ÇOCUĞUN MAĞDUR OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

        Mağdur çocuklardan birinin yakını da şunları anlattı: "Bize geldi, yaşananları anlattı. Kaldığı yurtta tecavüz, taciz, hırsızlık, cinsel içerikli videolar izletildiğini, söyledi. Bunu 1 kişi yapıyormuş. Daha sonra yurda gittik, konuştuk ama şahsın orada olmadığını söylediler. Şikayette bulunduk ve soruşturma süreci başladı. Bu süreçte kendi çocuğumuzun arkasını ararken; bir sürü çocuğun mağdur olduğunu öğrendik."

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        #Antalya
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