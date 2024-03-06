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Bitcoin dün ilk kez 69.000 doları aşmasının ardından sert dalgalanmalar yaşadı.

Dün TSİ 18.00 civarında 69 bin 170 dolara kadar çıkan Bitcoin gece saatlerinde 60 bin doların altını gördü.

Bu sabaha karşı gelen tepki alımlarıyla saat 8.40 itibarıyla 66.100 dolardan işlem gördü.

Analistler 69 bin dolara koyulan yüksek miktarda satış emirlerinin düşüşü tetiklediğini, ancak özellikle spot Bitcoin ETF'leri kaynaklı talebin devam ettiğini ve düşüşü sınırladığını ifade etti.

Dün ABD'de işlem göre spot Bitcoin ETF'lerinde toplam günlük işlem hacmi bir önceki güne göre yaklaşık 2 katına çıkarak ilk kez 10 milyar doların üzerine tırmandı.

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14 YIL TUTTU DÜN SATTI Bu arada dün yapılan satışlarda özellikle 1 tanesi dikkatleri üzerine çekti. Satışı yapılan blokların verilerine göre dün 2010'dan bu yana tutulan 1000 adet Bitcoin 69.000 doların aşılmasıyla satıldı. Söz konusu Bitcoin'lerin 2010 yılı ağustos,eylül ve ekim aylarında üretildiği edildiği ve o tarihlerden bu yana satılmadığı görüldü. Söz konusu dönemde Bitcoin ortalama 0.06 dolar değerindeydi. Yani gizemli madencinin sahip olduğu Bitcoin'ler ilk üretildiğinde toplam 60 dolar değerindeydi. Dün ise 69 milyon dolarlık satış geliri elde etti. Tabii bu satış yaklaşık 100 milyar dolarlık günlük işlem hacmine ulaşan Bitcoin'deki sert düşüşün nedeni olmadı. Yine de pek çok yatırımcının satış için zirveyi beklediğinin göstergesi oldu.