Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı

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Emekli ABD Posta Servisi (USPS) çalışanı Ruby Johnson, 4 Ocak 2022'de banyodan yeni çıktığı sırada megafonla bağıran ve evine giren SWAT ekiplerini duydu.

Johnson evinden dışarı çıktığında ön bahçesine park edilmiş zırhlı personel aracını, cadde boyunca sıralanmış polis araçlarını ve silahlı SWAT ekiplerini ve polis köpekleri ile karşılaştı. 78 yaşındaki Johnson'ın çalıntı bir araç nedeniyle evinin arandığı belirtildi. Ancak her şey bir hatadan ibaret çıktı.

Yapılan açıklamada Dedektif Gary Staab'ın Johnson'ın evine arama emrini yanlışlıkla aldığı ortaya çıktı. Açıklamaya göre çalıntı kamyonun içindeki aracın sahibine ait bir iPhone da bulunuyordu. Polis iPhone'daki 'Bul' uygulamasını kullanarak adrese geldi ama uygulamanın genel bir konum sağladığı ve lokasyonu yanlış gösterdiği ortaya çıktı.

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Olayın ardından 'fiziksel ve ruhsal olarak yıpratıldığını belirten Johnson, dedektif ve arama emrini onaylayan amire dava açtı.

SWAT ekibi tarafından evinin yanlışlıkla aranmasının ardından Johnson, vatandaşların polise dava açmasına izin veren yeni Colorado yasası kapsamında 3,76 milyon dolarlık tazminat kazandı. Kararda eyalet anayasal haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Dedektif Gary Staab ve Denver Polis Departmanı ise konuya yönelik bir açıklama yapmaktan kaçındı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.