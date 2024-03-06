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        Haberler Gündem 3. Sayfa "PES" DEDİRTEN OLAY! 1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış! - Haberler

        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!

        İstanbul Avcılar'da, bir daireye 27 yatak koyup kaçak göçmenlere kiralayan ve kaçak emlakçılık yapan M.A.'nın, aynı ilçede farklı daireleri, aynı yöntemle kiraya verdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği 4 evde, 23 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Bir kaçak göçmen polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinden çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:07
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        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
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        İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire, ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A. tarafından kiralanmıştı.

        YATAKLARI KAÇAK GÖÇMENLERE KİRALADI

        DHA'da yer alan habere göre balkon dahil dairenin 3 odasına yataklar yerleştiren M.A.'nın yatakları kaçak göçmenlere kiraladığı ortaya çıkmıştı.

        KAÇAK EMLAKÇI GÖZALTINA ALINDI

        M.A.'nın ayrıca kiraladığı daireleri kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal geçişinden önce barınmasına yönelik kullandığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        BAŞKA DAİRELERİ DE KİRALAMIŞ

        M.A.'nın Avcılar'da farklı daireleri de aynı yöntemle kaçak göçmenlere kiraladığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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        23 KAÇAK DAHA YAKALANDI

        Operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerde biri polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinden çıkarılarak gözaltına alındı.

        Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri de daireleri mühürledi.

        YAKALANMAMAK İÇİN BAZANIN İÇİNE GİZLENDİ

        Polis ekipleri Ambarlı Mahallesi'ndeki yan yana iki binada bulunan 2 dairede, toplam 16 düzensiz göçmenin kaldığını belirledi. Tuvaletle mutfağın oldukça bakımsız ve kirli olduğu evlerde, yatakların yan yana yerleştirildiği dikkatlerden kaçmadı.

        KİŞİ BAŞI 9 BİN 94 LİRA PARA CEZASI

        Gözaltında bulunan M.A.'ya 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102/2 maddesindeki 'Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine, barınmasına, konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara', kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı için 9 bin 94 lira olmak üzere toplam 209 bin 162 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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