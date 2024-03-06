Alperen Şengün tarihe geçti: Mehmet Okur'u geride bıraktı!
NBA'de Houston'ın San Antonio Spurs'ü ağırladığı karşılaşmada, milli basketbolcumuz Alperen Şengün tarihe geçen bir performans sergiledi. Alperen, bir zamanlar NBA'de forma giyen Mehmet Okur'un rekorunu geride bıraktı
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NBA'de 2023/2024 sezonu tüm hızıyla devam ederken milli basketbolcumuz Alperen Şengün'den tarihi bir performans geldi.
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Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maça Alperen Şengün damga vurdu.
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MEHMET OKUR'U GERİDE BIRAKTI!
Alperen 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist ve 5 top çalma ile kariyer maçını oynarken, 2009 yılında Utah Jazz formasıyla Indiana Pacers'a 43 sayı atan Mehmet Okur'u geride bırakarak bir NBA maçında en çok sayı atan Türk basketbolcu oldu.
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Milli yıldızımız ayrıca 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu olarak da NBA tarihine geçti.
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Daha önce NBA'de bir maçta bu istatistiklere ulaşan diğer basketbolcular Anthony Davis, Joel Embiid, James Harden ve John Drew olmuştu.
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Milli yıldızımız Alperen bu sezon Houston Rockets formasıyla çıktığı 60 maçta 32.4 dakika süre buldu. Genç yıldız 21.4 sayı, 9.3 ribaund, 4.8 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.
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