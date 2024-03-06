Alperen Şengün tarihe geçti: Mehmet Okur'u geride bıraktı!

MEHMET OKUR'U GERİDE BIRAKTI!

Alperen 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist ve 5 top çalma ile kariyer maçını oynarken, 2009 yılında Utah Jazz formasıyla Indiana Pacers'a 43 sayı atan Mehmet Okur'u geride bırakarak bir NBA maçında en çok sayı atan Türk basketbolcu oldu.