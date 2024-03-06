Carlo Ancelotti hakkında vergi kaçırma iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis istendi

İspanya'da futbol dünyasında vergi kaçırma suçlamaları son dönemlerde oldukça sık gündeme gelirken, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Radamel Falcao, Marcelo, Fabio Coentrao, Angel Di Maria, Luka Modric ve Arda Turan gibi futbolcuların da olduğu birçok ünlü isim, Maliye ile anlaşarak hapis cezası almaktan kurtulmuştu.