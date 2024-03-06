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        Haberler Gündem Güncel HRANT DİNK SON DAKİKA: Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!

        Dink'in tetikçisi savunma yaptı! Ogün Yasin'i suçladı!

        Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yargılandığı davadaki ilk savunmasında, hiç istemediği cinayete Yasin Hayal'in tehditleri yüzünden dahil olduğunu öne sürdü. Samast, "Bir taraftan Yasin (Hayal) de beni tehdit ediyordu. 'Bu işten vazgeçersen sen de bedel ödersin' diyordu. Bu olayı yapmamın en büyük sebebi Yasin'in beni tehdit etmesi. Hiç istemediğim olaya Yasin yüzünden dahil oldum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:39
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        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
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        İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuzlar sanık Ogün Samast ve Ersin Yolcu, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDI

        AA'da yer alan habere göre Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar da tutuklu bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

        TUNCEL VE HAYAL ARASINDAKİ KONUŞMALARI HATIRLAMADI

        Dink ailesinin avukatı ve sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada ayrılan dava kapsamındaki ilk savunmasını yapan sanık Samast, iddianameye konu eylemleri daha önceki yargılandığı davada anlattığını, olayın üzerinden yaklaşık 19 sene geçmesi nedeniyle cinayete ilişkin sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal arasında geçen konuşmaları hatırlamadığını iddia etti.

        "ARKAMIZ SAĞLAM" KONUŞMASI DUYMUŞ

        Erhan Tuncelin evine 2-3 kez gittiğini, burada Tuncel ve Yasin Hayal arasında "arkamız sağlam" konuşmalarını duyduğunu aktaran Samast, şu savunmayı yaptı:

        "OLAYA YASİN YÜZÜNDEN DAHİL OLDUM"

        "Ben bu olayı Erhan'ın bildiğini bilmiyordum. Biz Erhan'ın evine sohbet için gidiyorduk. Bir taraftan Yasin de beni tehdit ediyordu. İşten vazgeçersen sen de bedel ödersin. diyordu. Bu olayı yapmamın en büyük sebebi Yasin'in beni tehdit etmesi. Yasin sıradan vatandaş değil. Bir sürü eylemi var. Hiç istemediğim olaya Yasin yüzünden dahil oldum."

        Mahkeme heyeti başkanının, "Yasin Hayal seni askerden, jandarmadan, polisten herhangi biriyle tanıştırdı mı, herhangi bir kuruma gittiniz mi?" sorusunu yanıtlayan Samast, "Hayır tanıştırmadı ve gitmedik" dedi.

        "KARMAN ÇORMAN BİR DAVA OLDU BU"

        Erhan Tuncel'in evinde geçen konuşmaları net hatırlamadığını da öne süren Samast, "Olaydan sonra panik havası oldu. Ben de, Trabzon'a gideyim ne olacaksa olsun dedim. Karman çorman bir dava oldu bu. Biz örgütten de ceza aldık" diye konuştu.

        "AKYÜREK'TEN TALİMAT ALMADIM"

        Sanık Samast, Ramazan Akyürek'in avukatının, "Ramazan Akyürekle daha önce tanıştınız mı ve Hrant Dink'i öldürmeniz için doğrudan talimat aldınız mı?" sorusuna karşılık da, tanışmadıkları ve talimat almadığı yanıtını verdi. Duruşmada söz verilen diğer sanıklar ise bir diyeceklerinin olmadığını beyan etti.

        YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın, mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine ve sanık Samast hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

        DURUŞMA 29 MAYIS'A ERTELENDİ

        Tanık Ali Fuat Akdağ hakkında zorla getirme emri düzenlenmesini kararlaştıran heyet, sanıklar Tuncel ve Hayalin avukatlarının olay yerinde keşif yapma talebini ise reddetti. Duruşma 29 Mayıs'a ertelendi.

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        #ogün samast
        #yasin hayal
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