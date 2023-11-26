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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid'e Bar Refaeli'den Filistin tepkisi - Magazin haberleri

        Gigi Hadid'e Bar Refaeli'den Filistin tepkisi

        İsrail - Filistin çatışmasında tavrını açıkça Filistin'den yana koyan Gigi Hadid, son mesajıyla tepki çekti. Baba tarafından Filistinli olan ABD'li modelin paylaşıp sildiği yorumunu, İsrailli meslektaşı Bar Refaeli eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:10
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        • 1

          Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma hakkında görüşlerini yayımlamaya devam ediyor. Ancak Hadid'in paylaşımlarına destek verenler olduğu kadar aralarında İsrail Hükümeti de dahil olmak üzere İsrail yanlıları 28 yaşındaki modele tepki gösteriyor.

        • 2

          Son olarak Gigi Hadid'in, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilgili paylaşımda bulunmasının ardından ABD'li müzik yatırımcısı Scooter Braun ve İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'e tepki gösterdi.

        • 3

          İSRAİL HÜKÜMETİ'NDEN GIGI HADID'E YANIT

          Gigi Hadid, "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir" diye yazdı. Mesaja, "12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı" açıklanan Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir infografik eşlik ediyordu. Grafik, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu iddia ederken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor" ifadesine yer veriyordu.

          Daily Mail, Ahmed Almanasra'nın aslında 2015'te Kudüs'te birkaç kişiyi bıçakladıktan sonra tutuklandığını daha sonra Yahudileri hedef aldığını yazdı.

        • 4

          Scooter Braun, haberin ekran görüntüsünü ve aslında yanlış bilgilerin milyonlarca takipçiyle doğruymuş gibi paylaşıldığına dair mesajında şu ifadeleri kullandı: İnsanların iyi niyetli olduğunu biliyorum ama bir çocuğun kaçırıldığını söylediğinizde, bunun bir genç olduğu ortaya çıktı ve kamera karşısında aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu iki masum sivili rastgele bıçakladı ve ardından 'Yahudileri bıçaklamak istedim' dedi. 78 milyon kişiyle paylaşmadan hemen önce gerçekleri öğrenelim.

        • 5

          Bar Refaeli de Scooter Braun'un gönderisini sosyal medya hesabından yayımladı. Refaeli, daha sonra daha sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsüyle İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve Hamas'la devam eden çatışma hakkında konuşan bir röportajın yer aldığı bir video yayımladı. Sözcü, videoda, "Kızılacak çok şey olduğunu düşünüyorum ama dünyanın öfkesinin Hamas'a yöneltilmesi gerekiyor. Çünkü bu savaşı İsrail başlatmadı. Biz bu savaşı istemedik" ifadesini kullandı.

        • 6

          "Savaşımız Hamas'a karşı, Filistinlilere değil" diyen sözcü, dünyayı araştırma yapmaya ve "tarihin doğru tarafında olmaya" çağırdı. Bar Rafeli, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Sanırım seninle konuşuyor" diye yazdı.

        • 7

          Gigi Hadid, henüz her iki ünlü isme de yanıt vermedi. Yalan haber olduğu öne sürülen gönderiyi sayfasından sildi, ancak ardından İsrail'de esir tutulan Filistinli çocuklarla ilgili infografikler paylaştı.

          Fotoğraflar: AP, Avalon, Reuters

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