Gigi Hadid'e Bar Refaeli'den Filistin tepkisi

İSRAİL HÜKÜMETİ'NDEN GIGI HADID'E YANIT

Gigi Hadid, "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir" diye yazdı. Mesaja, "12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı" açıklanan Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir infografik eşlik ediyordu. Grafik, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu iddia ederken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor" ifadesine yer veriyordu.

Daily Mail, Ahmed Almanasra'nın aslında 2015'te Kudüs'te birkaç kişiyi bıçakladıktan sonra tutuklandığını daha sonra Yahudileri hedef aldığını yazdı.