Galatasaray bu yaz uzun bir sürecin ardından Olimpiu Morutan'ı renklerine bağlamış ve FCBS ile 3,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli konusunda el sıkışmıştı. Transfer süreci boyunca hemen hemen her gün açıklamalar yapan Gigi Becali, Romanya'da yayın yapan ProSport'a yeni bir açıklama yaptı. Becali, 3,5 milyon Euro'nun ilk taksitinin ödenmediğini duyurdu.

Habere göre sarı-kırmızılıların 700 bin Euro'luk bu parayı Kasım 2021'de ödemesi gerekiyordu ancak Romanya kulübüne herhangi bir para girişi gerçekleşmedi. ProSport'a konuşan Becali, "Herhangi bir ödeme almadık. Galatasaray'la FIFA'lık olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan anlaşma gereğince Morutan'ın 15 maça çıktığı için FCBS'ye 600 bin Euro da bonus ödemesi gerektiği ancak bunun da yatırılmadığı öne sürüldü. Haberde ayrıca ödeme planı da paylaşıldı. İddiaya göre Galatasaray'ın ödemesi gereken taksitler şöyle:

10 Kasım 2021 | 700 bin Euro

10 Mart 2022 | 750 bin Euro

10 Eylül 2022 | 900 bin Euro

10 Ocak 2023 | 1 milyon 150 bin Euro