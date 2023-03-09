AA

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla seyahat ettiği iddiasıyla ilgili açılan soruşturma dosyası kapatıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu'nun 19 Ağustos 2020'de Infantino'nun suçsuz olduğu sonucuna vardığı hatırlatılarak, İsviçre Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Soruşturmayla ilgili masrafların İsviçre devletince üstlenileceği, Infantino'nun da herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağı bilgisi verildi.

İsviçreli yönetici Infantino, 2017'de masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye gitmekle suçlanıyordu.

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