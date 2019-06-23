İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, kariyerinde son olarak PSG forması giyen Gianluigi Buffon'u kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre PSG ile sözleşmesi sezon sonu itibariyle biten Buffon, Brezilya'dan teklifler almasına rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Juventus ve İtalya futbolunun efsane isminin Leeds United tercihinde teknik direktör Marcelo Bielsa'nın önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

2001-02 sezonunun başında transfer olduğu Juventus formasını 18 yılda 656 kez giyen Buffon, İtalyan ekibi ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.