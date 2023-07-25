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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Gezgin Salon Festivali' Parkorman'da

        'Gezgin Salon Festivali' Parkorman'da

        Gezgin Salon Festivali, 29 Temmuz Cumartesi günü Satori, L'Impératrice, Agar Agar, Sylvie Kreusch, Emir Taha ve Kardelen'i, 30 Temmuz Pazar günü ise Jon Hopkins, Büyük Ev Ablukada, Warhaus, Still Corners, Tsar B ve The Flabbies'i yeşilliklerle çevrili Parkorman sahnesinde ağırlayacak.

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        Giriş: 25.07.2023 - 09:35
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        'Gezgin Salon Festivali' Parkorman'da
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        İsmini İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nin performans mekânı Salon’dan alan ve bu yıl ikinci kez şehrin ulaşımı en rahat konser mekanlarından Parkorman’da bu hafta sonu gerçekleşecek +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu hafta sonu gerçekleşecek.

        Festival izleyicisi iki gün boyunca alternatif, elektronik ve güncel müziğin sevilen ve heyecanla beklenen isimleriyle eğlenme fırsatı bulacak.

        Agar Agar
        Agar Agar

        29 Temmuz Cumartesi, sahnede türlü hayallere açılan enerjik parçalarıyla Kardelen ve alternatif R&B ve “leftfield” elektronika ile bu toprakların seslerini başarıyla bir araya getiren Emir Taha ile festival açılış yapacak. Emir Taha’nın ardından Sylvie Kreusch etkileyici lirizmiyle ve hem deneysel hem de pop üsluplarına keskin kulağıyla seyirci karşısında olacak. Ardından elektro-pop’a yeni bir soluk getiren Agar Agar, baştan çıkarıcı ritimleriyle festival izleyicilerini büyüleyecek. Sahnede ‘elektronik bir aydınlanış’ deneyimi sunan Satori +1 Sunar Gezgin Salon Festivali’nin ilk gününün kapanışını yapacak.

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        Büyük Ev Ablukada
        Büyük Ev Ablukada

        30 Temmuz Pazar günü festival maratonu hız kesmeden dokunaklı post-rock ve shoegaze müziğiyle The Flabbies ile devam edecek. Sonrasında ise gece kadar karanlık R&B müziğiyle Belçikalı DIY prodüktörü Justine Bourgeus’un R&B projesi Tsar B sahnede olacak. Ardından organik enstrümantasyon, klavyeli gitar, ferah davullar ve Tessa Murray’in dumanlı sesiyle hayat bulan Still Corners, görünenin ötesinde bir dünyanın kapılarını aralayacak. Sonra modern dönem Nick Cave ve PJ Harvey’i olarak anılan Warhaus, görkemli yaylı aranjmanlar ve ustaca yazılmış piyano notalarıyla seyirci ile buluşacak. Ardından son zamanların en çok ses getiren hem şarkıları hem de stilleriyle kısa sürede şehir efsanesine dönüşen Büyük Ev Ablukada şarkıları ile bizi bizden alacak. Son olarak karmaşık ritimleri dingin, meditatif dokularla kaplayan Jon Hopkins +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nin kapanışını yapacak.

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        Still Corners
        Still Corners

        Festivalle ilgili haberleri Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

        Program ve sanatçılar ile ilgili detaylı bilgiye https://saloniksv.com/tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

        29 Temmuz Cumartesi

        14:30 Kardelen

        16:00 Emir Taha

        17:30 Sylvie Kreusch

        19:00 Agar Agar

        20:30 L'Imperatrice

        22:15 Satori

        30 Temmuz Pazar

        14:30 The Flabbies

        16:00 Tasar B

        17:30 Still Corners

        19:00 Warhaus

        20:30 Büyük Ev Ablukada

        22:30 Jon Hopkins

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        #İKSV
        #Gezgin Salon Festivali
        #konser
        #müzik
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