Getty Images ve Shutterstock birleşiyor

Getty Images CEO'su Craig Peters Salı günü yaptığı açıklamada, "Sektörler genelinde ilgi çekici görsel içeriklere olan talebin hızla artmasıyla birlikte, iki işletmemizin bir araya gelmesi için daha uygun bir zaman olamazdı" dedi.

Associated Press'te yer alan habere göre Getty Images CEO'su Craig Peters birleşen şirketin de CEO koltuğuna oturacak. Bununla birlikte Getty Images'tan 6 ve Shutterstock'tan 4 yönetici olmak üzere 11 üyeli bir Yönetim Kurulu oluşturulacak ve Getty'nin kurucusu Mark Getty de Yönetim Kurulu Başkanı olacak.

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Habere göre sürecin tamamlanmasıyla Shutterstock hissedarları nakit, Getty Images hisse senedi veya bunların farklı bir kombinasyonunu alma seçeneğine sahip olacak fakat bu orantılı dağıtıma tabi olacak. Birleşen şirket Getty Images adını koruyacak ve New York Borsası'nda 'GETY' sembolüyle işlem görmeye devam edecek. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.