GetirAraç güvenli sürüşü ön plana alarak kazaları yüzde 47 azalttı

Sesli güvenlik ve uyarı sistemi, sürücü skorlaması, frenleme davranışı, hızlanma karakteri ve trafik kurallarına uyum gibi birçok kriteri anlık olarak izleyip analiz etmeyi sağlayan gelişmiş sensör ve telemetri altyapısıyla güvenli sürüşü destekleyen esnek süreli araç paylaşım platformu GetirAraç, kullanıcı başına düşen ağır kaza/hasar oranında yüzde 47 iyileşme sağlayarak trafik güvenliğine de katkıda bulunurken güvenli sürüş sistemini devreye alındıktan sonra toplam 26.172 kişi sistem dışında kaldı.

Yapılan analizler sonucunda 2024’te GetirAraç kullanıcılarının ortalama güvenli sürüş skoru 2024’te 86,6 olurken 2025’in ilk dört ayında 86,4 seviyesinde seyretti. GetirAraç’ın tüm kullanım süresi boyunca ortalama güvenli sürüş skoru ise 85,4 olarak kaydedildi. Sürüş skorlama uygulaması devreye alındıktan sonra sistem dışında kalan kullanıcılar ve yükselen ortalama skor sayesinde, sistemin devreye alındığı 2023 yılı Temmuz ayında 78,9 olan ortalama sürüş skoru, 2025 Nisan ayında 85,3 olarak gerçekleşti. GetirAraç kullanıcı verilerine göre, güvenli sürüş skoru en yüksek yaş grubu 36–45 yaş aralığı olarak öne çıkarken bu yaş grubunun ortalama güvenli sürüş skoru 89,38 ile tüm segmentler arasında en yüksek seviyede bulunuyor.

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REKLAM Güvenli ve sorumlu sürüş kültürünü geliştiriyor Kullanıcılarının ve trafikteki tüm bireylerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla 2025 yılında kapsamlı güvenli sürüş geliştirme programı planlayan GetirAraç, gelişmiş sürüş davranışı analizi, genişletilmiş sesli uyarı sistemleri, sürüş teşvik programları, yaş ve deneyim bazlı sürücü politikaları ve proaktif güvenlik raporları uygulamalarını hayata geçiriyor. GetirAraç bu uygulamalarla araç paylaşım hizmeti sunmanın yanı sıra Türkiye’de güvenli ve sorumlu sürüş kültürünün gelişmesine de aktif katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca araç sağlığı takibi, kaza tespiti ve görselden hasar analizi gibi alanlarda yapay zekâ destekli yeni uygulamalar geliştirerek kullanıcılarının güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Güvenlik için teknoloji ve yapay zekâ devrede Trafik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, paylaşımlı araç modeliyle bireysel araç sahipliğini azalttıklarını belirten GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, trafikteki araç sayısını düşürerek daha güvenli ve sürdürülebilir bir şehir hayatının oluşmasına yardımcı olduklarını ifade etti. Emre Ayyıldız, "GetirAraç filosundaki tüm araçlar, dijital kontrol ve veri izleme altyapısıyla donatıldı. Araçlarımızda entegre şekilde çalışan gelişmiş IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları kullanıyoruz. Bu cihazlar, her bir araçtan anlık olarak yaklaşık 50'ye yakın farklı parametre verisini toplamamızı sağlıyor. Bu teknoloji, araçlar üzerinde fiziksel erişim gerektirmeden belirli işlemlerin güvenli ve merkezi bir şekilde yönetilebilmesini mümkün kılıyor. Böylece operasyonel süreçlerde hem hız hem de güvenlik açısından önemli avantajlar elde ediyoruz" diye konuştu.

GetirAraç’ın filosundaki araçları sürücü ve yolcu güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Avrupa Birliği’nin zorunlu güvenlik donanımlarını belirleyen GSR2 standartlarına uyumlu yeni araçlarla yenilediklerini vurgulayan Ayyıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönüşüm, araçlarımızın yol güvenliğini artırırken kaza oranlarının önemli ölçüde azalmasına da katkı sağladı. Gelişmiş sensör ve telemetri altyapısını kullanarak oluşturduğumuz sürüş skorlama sistemi sayesinde kullanıcı başına düşen ağır kaza/hasar oranında yüzde 47 iyileşme kaydettik." Karbon ayak izinin azaltılmasına katkı Serbest dolaşımlı araç paylaşım modeliyle şehir içi ulaşıma sürdürülebilir bir alternatif sunan GetirAraç, karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Kullanıcıların araç sahipliği yerine ihtiyaca yönelik araç kullanmalarını teşvik eden bu sistem, bireysel araçların trafikte daha az yer kaplamasını ve toplam araç sayısının azalmasını destekliyor. GetirAraç’ın filosunda düşük emisyon değerlerine sahip çevreci motor teknolojilerine sahip yeni nesil araçlar bulunuyor. Gelişmiş filo yönetimi, akıllı rota optimizasyonları ve yapay zekâ destekli kullanım analizleri sayesinde araçlar daha verimli kullanılıyor. Böylece fosil yakıt tüketimi ve karbon salımı minimize ediliyor.