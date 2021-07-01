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2015 yılından bu yana market ürünleri teslimatı alanında faaliyet gösteren yerli milyar dolarlık girişim (unicorn) Getir, ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdiğini bildirdi.

Bu yıl içinde Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris’te faaliyete geçen Getir, global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok’un tamamını satın aldı.

Blok’un Barselona, Madrid ve Milano’da devam eden hizmetinin artık Getir adıyla devam edeceği belirtilirken, Blok’un gerekli çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçmeye hazır hale getirdiği Roma ve Lizbon operasyonlarının da Getir markası ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacağı kaydedildi. Böylelikle Getir, Avrupa’da hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkararak, Türkiye ile birlikte toplamda 8 ülkede faaliyet gösterecek.

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan dördüncü yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte 7.5 milyar dolar değerlemeyi aşan Getir’in Kurucusu Nazım Salur, "Öncüsü olduğumuz sektörün büyümesi ve güçlenmesi için yeni iş birliklerini değerlendirmeye gayret ediyoruz. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin’den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz” dedi.

Blok’un İspanya ve İtalya’daki yerel tecrübe ve bilgisinin önemine de dikkat çeken Salur, "Blok’un yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu.

Getir, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu.