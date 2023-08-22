Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Getir 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor - Girişimcilik Haberleri

        Getir 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

        Teslimat uygulaması Getir, binlerce çalışanı ile yolları ayıracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın yeniden yapılanma kapsamında alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 15:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Market ürünleri hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren yerli girişim Getir, global operasyonlarında yeniden yapılanmaya gittiğini bildirdi. Bu kapsamda, şirketin binlerce çalışanı ile yolları ayıracağı açıklandı.

        Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın operasyonel verimliliği artırmak için alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz" denildi.

        REKLAM

        İKİNCİ YERLİ UNICORN

        İşten çıkarma kararı ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

        Getir, Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini de duyurdu.

        Mart 2021'de aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile değerini 2.6 milyar dolara yükselten Getir, böylece Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu.

        Unicorn tanımı, değeri milyar doları geçen girişimler için kullanılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı!
        Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Habertürk Anasayfa