Deniz ulaşım şirketi Gestaş, Kurban Bayramı nedeniyle filosundaki gemi sayısını artırdığı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğaz Hattı, Gökçeada ve Bozcaada Adalar Hattı’nda tatilci yoğunluğunun başlaması ile filoya yeni gemiler eklendi.
Açıklamada, "19 arabalı feribot, 1 Ro-Ro ve 1 deniz otobüsüyle Çanakkale Boğazı ve Adalar Hattı’nda sefer yapan şirketimiz, bayram tedbirleri kapsamında 120 araç taşıma kapasitesine sahip Balıkesir 10 ve 80 araç kapasitesine sahip Aysu isimli gemileri, Kurban Bayramı tatili süresince kiralık olarak filosuna dahil etti. Bu iki geminin filoya dahil olmasıyla birlikte, Gökçeada-Kabatepe Hattı’ndaki 2 olan gemi sayısı, 3’e çıktı. Bir diğer gemi de Çanakkale Boğaz Hattı’nda hizmet veren gemilere dahil edildi" denildi.
2020 yılından bu yana 8 geminin satın alındığını bildiren Gestaş, Kurban Bayramı öncesinde kiralık olarak filoya katılan iki gemiyle birlikte filodaki gemi sayısının ilk kez 22'ye ulaştığını açıkladı.
Kiralık olarak Gestaş filosuna katılan gemilerden biri Gökçeada-Kabatepe hattında, diğeri de Gelibolu-Lapseki hattında hizmet vermeye başladı. Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki hattında 7, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattında 7, Gelibolu-Çardak hattında 2 gemiyle hizmet verildiği belirtildi.
Kilitbahir Orta Liman’da gerçekleştirilen zemin güçlendirme çalışması sonrasında Çanakkale-Kilitbahir hattının da tekrar hizmet vermeye başladığı belirtilirken, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında da günde 30'ar sefer yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
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