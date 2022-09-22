Geri sayım! Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? MEB 2022 İOKBS ile bursluluk sınav sonuçları yarın mı açıklanıyor?

Bursluluk sınav sonucu sorgulama: İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda sonuç tarihi belirtilirken binlerce öğrenci için nefesler tutuldu. İşte detaylar...

ABONE OL