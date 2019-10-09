Doğal kaynaklar hızla artan nüfus ve tüketimin buna istinaden artması nedeniyle gün geçtikçe azalmaya başlamaktadır. Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için niteliği yüksek olan atıkları geri dönüştürerek tekrar kullanmak oldukça önemli bir uygulamadır. Üretim için kullanılan; orman, petrol, su gibi birçok kaynağın kullanıldığı kâğıt, cam, plastik, karton ve ambalaj ürünlerinin oluşması sağlanmaktadır.

Atık olan birçok üretim malzemesinin toplanarak tekrar ikincil üretim yapılarak kullanılır hale getirilmesi için geri dönüşüm işlemi sağlanmaktadır. Türlerine göre ayrılan bu ürünler geri dönüşüm ile tekrar kazanılabilmektedir. Bu sayede kullanılmış olan doğal kaynaklarda korunmuş olacak ve ikincil hammadde oluşması ile de tasarruf sağlanması imkanı doğacaktır. 1 ton kağıt geri dönüştürüldüğünde 17 ağaç kurtulmuş olacaktır. Camın her tonu için 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır. Plastikler de aynı şekilde petrolden tasarrufa etken olacaktır.

Birçok ambalaj üzerinde yer alan geri dönüşüm amblemi o ambalajların geri dönüştürülmesi için imkan olduğunu anlatmaktadır. Bir anlamda geri değerlendirme anlamı içermektedir. Bu geri dönüşümün sağlanması birçok anlamda hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de doğa korunmuş olacaktır. Her geçen gün aşırı oranda artan ambalaj üretimi doğada birçok doğal kaynağın yok olmasında en büyük etkendir. Bu durumun ortadan kalkması için ancak geri dönüşüm bilincinin insanlarda tam olarak duyarlılık göstererek yerleşmesiyle mümkün olacaktır.

Artık bu konuda doğanın tükendiğini gören birçok ülke duyarlı davranarak bazı yasaklar ve uygulamalar getirmektedir. Geri dönüşümün en büyük amacı; yeni kaynakların kullanılmadan bu sayede fayda sağlayabilmektir.

Ayrıca atıkların geri dönüşümü ile çevre sağlığı da korunmuş olacaktır. Bu konuda birçok ülke ilerleme sağlayarak çok fazla önlem almaktadır. Bu konuda İsveç atıkları yakarak ve geri dönüşen kaliteli atıkları dönüştürerek hem ülke ekonomisini kalkındırıyor hem de temiz bir ülke olmalarına katkıda bulunuyorlar. Geri dönüşüm sayesinde birçok kaynak da doğada daha fazla var olma imkanına sahip olacaktır.

Bu sayede hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği de azalacak ve birçok açıdan ülke ekonomisi için katkı sağlayacaktır.