Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ofis kameraları

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Koronavirüs pandemisi sonrası şirketler evden çalışma veya hibrit çalışma yöntemini kalıcı hale getirmek için adımlar attı. Bu noktada teknolojinin gelişimi ve kullanımı da yeni çalışma sistemlerinde önemli rol oynar hale geldi.

Sürekli gelişen teknolojilerin sağladığı imkânlar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışma hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

HER ÖLÇEKTEN FİRMAYA YÖNELİK ÜRÜN

Hibrit çalışma sisteminin önemini kavrayan kurumlar, profesyonel hayatta daha rekabetçi olarak hizmetlerini kullanıcılarına ulaştırabiliyor. Önde gelen ofis teknolojileri firmaları arasında yer alan Logitech de, ürünlerinin fiyat skalasını genişleterek her ölçekten firmaya hitap edebilecek bir video konferans ürün ailesini piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Firma bu kapsamda, “Video İşbirlikleri” çatısı altında yürüttüğü stratejisini anlatmak, dünyada ve Türkiye’de hibrit çalışma anlayışının gelişimini ve trendleri değerlendirmek, video konferans sistemleriyle ilgili çözümlerini tanıtmak üzere, Logitech Türkiye, Merkez Asya ve Kazakistan B2B Kanal Yöneticisi Kürşat Fatih Masatçı ev sahipliğinde bir basın bilgilendirme buluşması düzenledi.

"ŞİRKETLERİN 3'TE 1'İ HİBRİT ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

Toplantıda trendlere ve Logitech çözümlerine yönelik bir sunum yapan Kürşat Fatih Masatçı konuşmasında, "Hibrit çalışma yöntemi artık kalıcı bir şekilde iş dünyasının bir parçası haline geldi. Bugün artık kurumlar, çalışma hayatlarının büyük bir kısmında hibrit çalışmaya ve sanal olarak toplantı yapmaya özen gösteriyor. Zira artık insanın ve teknolojinin olduğu her yer verimli bir çalışma alanına kolayca dönüştürülebiliyor. Bu bağlamda video konferans sistemlerinin öne çıkmasının en önemli faktörlerini zaman ve maliyet tasarrufu oluştururken, aynı zamanda ekip olarak verimli çalışmayı sağlamasından dolayı bu sistemler tercih ediliyor. Yapılan araştırmalara* göre, çalışanların 10’da 4’ü haftada 2-3 gün ofiste olmak istiyor. Şirket yöneticilerinin 3’te 1’i, hibrit model çalışma sistemini sürdürmeyi düşünüyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların sadece %40’ı ses ve görüntü performansını iyileştirmek için doğru donanımları sağladığını düşünüyor. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki video konferans sistemleri alanındaki potansiyel hala çok yüksek. Dönüşmek isteyen kurumlara, Logitech’in katkısı ise yadsınamaz. Yapay zeka teknolojisine sahip ürün ailesiyle öne çıkan Logitech ürünler, Google, Microsoft ya da Zoom'un toplantı odası yazılımlarıyla entegre çalışabiliyor. İş yerlerinde üretkenliğin en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlayan Logitech ürün ailesi; takvim kullanımı, dokunarak katılma özelliği, anlık içerik paylaşımı ve her zaman açık özelliğiyle video konferans kullanımında alışkanlıkları değiştiriyor. Sunduğu video konferans çözümleriyle kurumların ve çalışanların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan Logitech, seyahat gereksinimlerinin minimum seviyeye düşürülmesi, yönetim birimlerinin ve çalışanların zamanlarından tasarruf edilmesine olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

%100 KARBON NÖTR SERTİFİKALI

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Konuşmasına Logitech’in sürdürülebilirlik çalışmaları ve taahhütleri ile devam eden Masatçı, "Logitech, çevresel ayak izimizi en aza indirmek ve kaynakları sorumlu bir şekilde kullanabilmek adına taahhütlerde bulunuyor. Şirket sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, karbon ayak izini azaltmak için tüketici elektronik ürünlerindeki plastiğe ikinci bir hayat vermek üzere pek çok ürününde tüketici sonrası geri dönüştürülen plastik kullanıyor. Bu doğrultuda Logitech’in tüm ürün portföyü ve operasyonları artık 100% karbon nötr sertifikalı olup, bugün bahsettiğimiz Rally Bar Huddle’ın %42’si, Logitech Sight'ın beyaz renginin %50’si ve grafit renginin %59’u sertifikalı tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten oluşuyor. 2021’den bu yana karbon nötr olan Logitech, 2030’a kadar karbon sıfır olma hedefini sürdürüyor" dedi.