Geri dönüş Galatasaray'da kara bulutları dağıttı!
Galatasaray'ın 1-0'dan geri dönerek 2-1 kazandığı Alanyaspor maçı, camiada son dönemde oluşan olumsuz tabloyu tersine çevirdi.
- 1
Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkı 4’e düşen Galatasaray, Alanya’da uçurumun kıyısından döndü.
- 2
Zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşen Cimbom ikinci yarıda kendine gelmeyi ve silkelenmeyi başardı.
- 3
Devre arasında Okan Buruk’la birlikte kaptanlar da devreye girip konuşma yaparken, Cimbom 1-0’dan dönerek 2-1’lik galibiyete ulaşmayı bildi.
-
- 4
Sarı-kırmızılılar bu zaferle birlikte Fenerbahçe'nin maç yapmadığı haftada puan farkını 7'ye yükseltti.
- 5
Yenik durumdan galibiyete uzanan bu sürecin coşkusu uzun sürdü.
- 6
Son düdüğün ardından 3 puanı tribünlerle kutlayan futbolcuların sevinci soyunma odasında da devam etti.
-
- 7
Son haftalarda yaşanan gergin hava da bu galibiyetle birlikte dağılmış oldu.
- 8
Bu sezon birçok maçta üstünlüğünü koruyamayan ve beraberliklerle yetinmek zorunda kalan Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte özgüvenini tazeledi.
- 9
Oyuncuların moral ve motivasyonunun yükseldiği bu galibiyet, şampiyonluk yarışında da önemli bir adım oldu.
-
- 10
Cimbom’da gözler şimdi Antalyaspor ve Beşiktaş mücadelesine çevrildi. Cuma günü Antalyaspor’u konuk edecek sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırıp farkı da maç fazlasıyla 10’a yükseltmek istiyor.
- 11
Sarı-kırmızılı camia Antalyaspor ve Beşiktaş derbisinden iki galibiyet çıkması halinde yakalanacak ivmeyle birlikte Fenerbahçe’nin strese gireceğini düşünüyor.